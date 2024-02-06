شكرا لقرائتكم خبر عن التويجري: صندوق البنية التحتية يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل
ورفع التويجري بالغ شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء على نظام صندوق البنية التحتية الوطني.
وأوضح معاليه بهذه المناسبة،
مشاريع البنية التحتية
وأشار التويجري إلى أن الصندوق يهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في جميع القطاعات المستهدفة، التي يدعمها الصندوق، منوهًا بأن تأثير الصندوق بدأ فعلا من خلال تمويل مشاريع كبرى في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية في الأشهر الأخيرة.This is a Twitter Status: الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— واس الأخبار الملكية (@spagov)
#مجلس_الوزراء: الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني.#واس pic.twitter.com/7Ja5vbGRAG— واس الأخبار الملكية (@spagov) February 6, 2024
محرك فاعل
وأعرب محافظ صندوق التنمية الوطني د. ستيفن جروف، عن شكره وامتنانه للقيادة، على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني، مؤكدًا أن الصندوق سيكون محركًا فاعلًا في منظومة التنمية الوطنية وتحقيق أهدافها الطموحة.
وأشار إلى أن الصندوق سيعمل وفق إطار يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، بالتركيز على التأثير التنموي والمحافظة على الاستدامة المالية.
#خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.. إليكم أبرز القرارات#اليوم pic.twitter.com/NaqgfGw5Fu— صحيفة اليوم (@alyaum) February 6, 2024
تعزيز جودة الحياة
ويُعد صندوق البنية التحتية الوطني أحد الصناديق والبنوك التنموية المرتبطة تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، ويعنى بالتمويل التنموي لمشاريع البنية التحتية بالمملكة.
ويسهم الصندوق في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز جودة حياة الفرد والمجتمع.