شكرا لقرائتكم خبر عن التويجري: صندوق البنية التحتية يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد بن مزيد التويجري أن تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني جاء للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مثمنًا الدعم الدائم الذي تحظى به منظومة التنمية الوطنية من القيادة الرشيدة بما يمكنها من تحقيق أهدافها التنموية.ورفع التويجري بالغ شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء على نظام صندوق البنية التحتية الوطني.

وأوضح معاليه بهذه المناسبة،

مشاريع البنية التحتية

وأشار التويجري إلى أن الصندوق يهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في جميع القطاعات المستهدفة، التي يدعمها الصندوق، منوهًا بأن تأثير الصندوق بدأ فعلا من خلال تمويل مشاريع كبرى في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية في الأشهر الأخيرة.



محرك فاعل

This is a Twitter Status: الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— واس الأخبار الملكية (@spagov)

وأعرب محافظ صندوق التنمية الوطني د. ستيفن جروف، عن شكره وامتنانه للقيادة، على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني، مؤكدًا أن الصندوق سيكون محركًا فاعلًا في منظومة التنمية الوطنية وتحقيق أهدافها الطموحة.

وأشار إلى أن الصندوق سيعمل وفق إطار يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، بالتركيز على التأثير التنموي والمحافظة على الاستدامة المالية.



تعزيز جودة الحياة

This is a Twitter Status يرأس جلسة This is a Twitter Status.. إليكم أبرز القراراتThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

ويُعد صندوق البنية التحتية الوطني أحد الصناديق والبنوك التنموية المرتبطة تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، ويعنى بالتمويل التنموي لمشاريع البنية التحتية بالمملكة.

ويسهم الصندوق في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز جودة حياة الفرد والمجتمع.