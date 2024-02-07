انت الان تتابع "ماني" يعود بتدريبات استشفائية.. تحضيرًا لقمة نهائي كأس موسم الرياض بين النصر والهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 فبراير 2024, 10:25 مساءً

يواصل فريق النصر الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الهلال ، غدًا الخميس، في نهائي كأس موسم الرياض. في الجانب الميداني شهدت تدريبات النصر، أمس الثلاثاء، عودة السنغالي ساديو ماني لدعم صفوف فريقه قبل ديربي الرياض ضد الهلال على ملعب "المملكة أرينا". وبدأ النجم السنغالي التدريبات الاستشفائية والخفيفة تمهيدًا لمشاركته في التدريبات الجماعية قبل معركة الهلال. كما شهدت التدريبات الجماعية مشاركة قائد أصفر العاصمة النجم "البرتغالي" كريستيانو رونالدو.

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