السعودية | رئيس “سدايا” يبحث مع مساعدة المديرة العامة للعلوم الاجتماعية والإنسانية باليونسكو جهود مركز ICAIRE

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، اليوم، مساعدة المديرة العامة للعلوم الاجتماعية والإنسانية باليونسكو غابرييلا راموس، وذلك على هامش أعمال المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” ووزارة التحول الرقمي في جمهورية سلوفينيا تحت شعار (تغيير آفاق حوكمة الذكاء الاصطناعي).

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة في دعم المنظمة ودعم مستهدفاتها في مختلف المجالات ومنها مجال الذكاء الاصطناعي لاسيما الجهود القائمة من أجل تعزيز دور المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي “ICAIRE” الذي تم تصنيفه ضمن الفئة الثانية التابعة لمنظمة اليونسكو، وجهود سدايا في ذلك المجال ومنها تنظيم ورشتي عمل حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ومركز ICAIRE ، علاوة على بحث جهود سدايا في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.