شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. القبض على شخصين لترويجهما الحشيش وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفين

#مكافحة_المخدرات تقبض على شخصين بمنطقة الرياض لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/btlbS7D2FR — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) February 7, 2024

الدمام - شريف احمد - ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الرياض لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة. This is a Twitter Status تقبض على شخصين بمنطقة الرياض لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.