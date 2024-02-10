انت الان تتابع محافظ الطائف يقف على مشروع توسعة الطريق الغربي بالمحافظة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 فبراير 2024, 10:38 صباحاً

وقف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، اليوم، على مشروع توسعة الطريق الغربي لمحافظة الطائف الرابط بين طريق الهدا وحتى ميدان المئوية. وشاهد الأعمال المنجزة والجاري تنفيذها لاستكمال المشروع والعقبات التي تواجه التنفيذ، موجّهًا بسرعة الإنجاز لأهمية الطريق في خدمة ضيوف المحافظة وزوارها القادمين من مكة المكرمة، وإسهامه في تخفيف الازدحام على الطريق الموازي، وتحسين المدخل الغربي ليتناسب مع ما تشهده محافظة الطائف من تطور في كافة الجوانب. يُذكَر أن نسبة الإنجاز للمشروع بلغت "85%"، ويبلغ عرض الطريق بعد التوسعة 40 مترًا مع مسارين للخدمة.

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الطائف يقف على مشروع توسعة الطريق الغربي بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.