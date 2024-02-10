تراند اليوم : بالفيديو.. صانع محتوى يكشف عن «أخطر شهرين في السنة» وطريقة إنفاق الراتب خلالهما

صحيفة الخليج 365: كشف صانع المحتوى عبدالعزيز العتيبي عن كيفية تنسيق الراتب خلال فترة رمضان والعيد، قائلا: "أخطر شهرين في السنة".

وقال خلال مقطع فيديو: "راح ينزل راتبك قبل رمضان بأسبوعين وفي شهر مارس سينزل راتبك قبل العيد بأسبوعين".

وأضاف: "وإحنا لما تجينا الدراهم والراتب نفرمه فرم، هذول الشهرين الأخطر في السنة".

وتابع: "لما ينزل راتبك في رمضان اشتري من الأشياء اللي عليها خصومات ولا تكثر وطلع مبلغ بسيط لعائلتك عشان يشترون للعيد، وانتبه لا تفرفط الراتب علطول وبعدها تتورط".