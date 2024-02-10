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تراند اليوم : بالفيديو.. صانع محتوى يكشف عن «أخطر شهرين في السنة» وطريقة إنفاق الراتب خلالهما

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صحيفة الخليج 365: كشف صانع المحتوى عبدالعزيز العتيبي عن كيفية تنسيق الراتب خلال فترة رمضان والعيد، قائلا: "أخطر شهرين في السنة".

وقال خلال مقطع فيديو: "راح ينزل راتبك قبل رمضان بأسبوعين وفي شهر مارس سينزل راتبك قبل العيد بأسبوعين".

وأضاف: "وإحنا لما تجينا الدراهم والراتب نفرمه فرم، هذول الشهرين الأخطر في السنة".

وتابع: "لما ينزل راتبك في رمضان اشتري من الأشياء اللي عليها خصومات ولا تكثر وطلع مبلغ بسيط لعائلتك عشان يشترون للعيد، وانتبه لا تفرفط الراتب علطول وبعدها تتورط".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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