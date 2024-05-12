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شكرا لقرائتكم خبر عن التخصصات الصحية تطرح مشروع "تحديث القواعد التنفيذية والترقية السنوية" عبر "استطلاع" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، مشروع تحديث للقواعد التنفيذية للتقويم التكويني المستمر والترقية السنوية وإكمال التدريب.
وأوضحت "الهيئة"، أن هذا المشروع والذي يستهدف عملية التقويم التكويني المستمر يسعى إلى خلق تقويم ميداني يمّكن المتدرب ومشرفي التدريب من استحضار مستهدفات الجدارات والكفايات المهنية للتدريب وتقويمها أثناء فترة التدريب والممارسة المهنية الميدانية للمتدربين.
وأشارت إلى أن الفرصة متاحة للعموم لتقديم مرئياتهم من خلال منصة استطلاع حتى تاريخ 23 من شهر مايو الجاري.
وأوضحت "الهيئة"، أن هذا المشروع والذي يستهدف عملية التقويم التكويني المستمر يسعى إلى خلق تقويم ميداني يمّكن المتدرب ومشرفي التدريب من استحضار مستهدفات الجدارات والكفايات المهنية للتدريب وتقويمها أثناء فترة التدريب والممارسة المهنية الميدانية للمتدربين.
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مؤهل البرنامج التدريبيبما يضمن الوصول الى الجدارات والكفايات المهنية خلال تدرج المتدرب، وترقيته ضمن مختلف مراحل البرنامج التدريبي وصولاً إلى إكماله التدريب ودخوله للتقييم النهائي، تمهيداً لمنحه مؤهل البرنامج التدريبي.
وأشارت إلى أن الفرصة متاحة للعموم لتقديم مرئياتهم من خلال منصة استطلاع حتى تاريخ 23 من شهر مايو الجاري.