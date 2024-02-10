انت الان تتابع أكثر من مليون شجرة وشجيرة.. زرعتها هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
10 فبراير 2024, 12:58 مساءً
زرعت هيئةُ تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية أكثرَ من مليون شجرة وشجيرة، وذلك ضمن مشاريعها الرامية لتنمية الغطاء النباتي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية.
وأشارت الهيئة إلى أنّها أكملت زراعة أكثر من مليون شجرة وشجيرة في المحميتين، تشمل أنواعًا متعددة من أشجار السدر والطلح والعرفج والأرطى، والعديد من الأنواع الأخرى التي تتناسب مع تضاريس وطبيعة المحميتين؛ سعيًا لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، وإسهامًا في مبادرة السعودية الخضراء، مؤكّدةً أن الأشجار التي زُرعت هي أشجار برية جرى اختيارها بعناية؛ لتكون ذات تأثير إيجابي في المحميتين على المدى القريب والبعيد.
وبيّنت أنها مستمرّة في زراعة الأشجار والشجيرات؛ لما لها من دور كبير في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتقليل حدة العواصف الرملية، إلى جانب تأثيرها على النظم البيئية للأنواع المحلية المهددة بالانقراض.
يُذْكَر أن الهيئة بدأت في مشاريع تنمية وتعزيز الغطاء النباتي منذ عام 2021، وسوف تنعكس هذه المشاريع على زيادة الرقعة الخضراء والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين جودة الحياة.
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