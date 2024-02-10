17 هدفا ترسم خارطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رسمت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2014 خارطة طريق تحوي 17 هدفا لتحقيق التنمية المستدامة في جميع البلدان، محددة عام 2030 زمنا أقصى لتحقيقها، لتعزيز مستقبل صحي وتقدمي لجميع الناس على هذا الكوكب. وحددت عددا من العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، تقابلها تحديات تعوق تنفيذها أبرزها عدم المساواة في بعض البلدان.

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