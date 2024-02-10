شكرا لقرائتكم خبر عن صور| تتوّيج الطالب مهند النصار بطلاً لكأس "فارس التعليم" للفروسية والان نبدء بالتفاصيل

رياضة الفروسية

الدمام - شريف احمد - حقّق الطالب مهند النصار، من إدارة تعليم الزلفي، الفوز بكأس "فارس التعليم" على صهوة الجواد "هنا تعزويت"، وذلك بالسباق الذي أقيمت منافساته مساء الجمعة على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالرياض، بمشاركة 14 طالباً تنافسوا على مسافة 1200م.وكرّمت وزارة التعليم الثلاثة الأوائل، وتسليم كأس "فارس التعليم" لمالك الجواد الفائز، والذي يأتي بعد الانتهاء من التصفيات الأولية التي أقيمت على ميادين الفروسية في مدن ومحافظات المملكة، بمشاركة أكثر من 100 ‪ طالب من طلاب التعليم العامتهدف البطولة إلى تشجيع الطلبة على ممارسة رياضة الفروسية، وإبراز مهاراتهم، إلى جانب تأصيل القيم المرتبطة بالخيل ورياضة الفروسية في نفوس الطلبة، والمحافظة على الإرث الوطني.