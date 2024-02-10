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صور| تتوّيج الطالب مهند النصار بطلاً لكأس "فارس التعليم" للفروسية

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عبدالعزيز العمري - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حقّق الطالب مهند النصار، من إدارة تعليم الزلفي، الفوز بكأس "فارس التعليم" على صهوة الجواد "هنا تعزويت"، وذلك بالسباق الذي أقيمت منافساته مساء الجمعة على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالرياض، بمشاركة 14 طالباً تنافسوا على مسافة 1200م.
وكرّمت وزارة التعليم الثلاثة الأوائل، وتسليم كأس "فارس التعليم" لمالك الجواد الفائز، والذي يأتي بعد الانتهاء من التصفيات الأولية التي أقيمت على ميادين الفروسية في مدن ومحافظات المملكة، بمشاركة أكثر من 100 ‪ طالب من طلاب التعليم العام

الفروسية

تهدف البطولة إلى تشجيع الطلبة على ممارسة رياضة الفروسية، وإبراز مهاراتهم، إلى جانب تأصيل القيم المرتبطة بالخيل ورياضة الفروسية في نفوس الطلبة، والمحافظة على الإرث الوطني.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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