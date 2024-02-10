السعودية | في ثالث أيام مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن.. “بحر” التوقيت الأفضل في أشواط الـ “لقايا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

ظفرت المطية “بحر” لمالكها القطري جابر سالم الجربوعي بالتوقيت الأفضل في أشواط فئة الـ “لقايا” في ثالث أيام مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، وبتوقيت بلغ 7:27.011 دقيقة.

وانطلقت فعاليات النسخة الأولى من المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن الخميس الماضي على أرض ميدان الجنادرية في مدينة الرياض وتستمر حتى الـ18 من فبراير الجاري.

وتختتم أشواط فئة الـ “لقايا” غداً الأحد بإقامة 28 شوطاً (14 في الفترة الصباحية، و14 في الفترة المسائية) تتضمنها أشواط الرموز الأربعة خلال الفترة المسائية.

وبلغ عدد المطايا المشاركة في اليوم الأول من منافسات الـ “لقايا” 968 مطية، بواقع 566 في الفترة الصباحية، و402 مطية في الفترة المسائية.

الجدير بالذكر أن قطاع الهجن يحظى بدعمٍ كبير وسخي من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ، وذلك للمساهمة في تطوير هذه الرياضة التاريخية، والحفاظ على مكانتها كتراث ثقافي ورياضي مهم للأجيال القادمة، لتكون سباقات الهجن إحدى الرياضات الوطنية التي ستسعى نحو العالمية.