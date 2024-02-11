انت الان تتابع إجراء احترازي.. أمانة الشرقية تُغلق 3 أنفاق بسبب الأمطار الغزيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 فبراير 2024, 7:55 مساءً

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية قبل قليل 3 أنفاق احترازيًا بحاضرة الدمام وذلك بالتنسيق مع ‫مرور المنطقة الشرقية بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل حاليًا على المنطقة الشرقية. والأنفاق التي تم إغلاقها هي نفق طريق الرياض تقاطع أبو بكر، ونفق طريق الملك فهد تقاطع الأمير نايف ونفق طريق الملك فهد تقاطع عثمان بن عفان. وجاء قرار الإغلاق لكيلا يتكرر سيناريو غرق المركبات داخل هذه الأنفاق بسبب تجمع مياه الأمطار داخل هذه الأنفاق مثل ما حدث في مواسم الأمطار الماضية والتي لم تجد حلاً مع مرور السنوات.

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