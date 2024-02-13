"أبطال أوروبا" يعود للواجهة اليوم بـ مواجهتين.. "السيتي" في كوبنهاجن واختبار ألماني لـ "الريال"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 فبراير 2024, 11:17 صباحاً

تعود اليوم منافسات دوري أبطال أوروبا للانطلاق من جديد، حيث تقام مباراتان ضمن دور الستة عشر من المسابقة الأوروبية للموسم الجاري 2023-2024. ويحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفًا على فريق كوبنهاغن الدنماركي الليلة عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة، على ملعب "باركن" معقل الفريق الدنماركي. ووفق "روسيا اليوم" يواجه ريال مدريد الإسباني نظيره لايبزيغ الألماني الليلة بنفس التوقيت على ملعب "ريد بول أرينا". ومن المقرر أن تقام مواجهات الذهاب فى دور الستة عشر لدوري الأبطال أيام 13 أو 14، و20 أو 21 فبراير الجاري، فيما تقام مباريات الإياب أحد أيام 5 أو 6، 12 أو 13 مارس المقبل. وتقام مباريات ربع النهائي في 9/10 و16/17 أبريل، ونصف النهائي 30 أبريل/ 1 مايو و7/8 مايو، فيما يقام النهائي: 1 يونيو المقبل. يُذكر أن فريق مانشستر سيتي حامل لقب دوري أبطال أوروبا للنسخة الماضية، بعد الفوز على إنتر ميلان 1-0 في المباراة النهائية.

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