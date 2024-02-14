انت الان تتابع "الضمان الاجتماعي": يجب على الأسرة إضافة التابع "السجين" عند تقديم طلب الحصول على المعاش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 فبراير 2024, 9:54 صباحاً

أكّد الضمان الاجتماعي والتمكين أن الأسرة عليها إضافة التابع "السجين" عند تقديم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي تجنباً لتأثر استحقاق المعاش بسبب عدم إضافة جميع التابعين. وأوضح الضمان الاجتماعي أن طريقة إضافة التابع السجين في منصة الدعم الاجتماعية لا تحتاج إلى تأكيد التبعية من قبله ويتم التأكد من حالة السجين إلكترونياً من خلال الربط مع الجهات ذات العلاقة. وتابع في حال ظهرت نتيجة الأهلية "غير مؤهل" يحق لمقدم الطلب تقديم اعتراض مدعم بالمستندات التي تثبت حالة السجين من بيانات منصة "أبشر" أو من الإدارة العامة للسجون.

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