شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبد العزيز تتعاون مع "البحر الأحمر" في توفير فرص وظيفية والان نبدء بالتفاصيل



وناقش الاجتماع تفاصيل الفرص المتاحة وحجم الاحتياج لراس المال البشري في قطاع السياحة ، للربط بين كلية السياحة و شركات السياحة الكبري ، بغية تصميم البرامج الجديدة وتحديثها لمواءمة مستوى التعليم، المرتبط بمجال السياحة والضيافة واحتياجات السوق، وتزويد الذين سينضمون مستقبلا للعمل في القطاع بالمعرفة والمهارات ودعم البرامج المهنية لتأهيل الكوادر لسد الاحتياج في القطاع الواعد.

الفرص التدريبية التعاونية أوضح عميد كلية السياحة الدكتور ناصر بن نماس البقمي، أن الهدف من الاجتمامناقشة تصور المعنيين باستقطاب رأس المال البشري في مشروعات المملكة الكبرى المتواكبة مع رؤية 2030، وتطوير برامج تعليمية ودورات تدريبية مختصة ذات علاقة بقطاع السياحة والضيافة والموائمة مع معايير جودة وتقييم تطوير القدرات البشرية السياحية، والإسهام في دعم الأبحاث ومشاريع التخرج ذات العلاقة بالسياحة التي يقوم بها الطلبة والمختصون.



كما ناقش الاجتماع الفرص التدريبية التعاونية لطلاب الجامعة حسب البرامج المتاحة في المشروعات والشركات الكبرى، وتوجيه الخريجين للتدريب في القطاع السياحي ،وتبادل المعلومات والخبرات فيما يخدم قطاع السياحة في المملكة والتعاون في تقديم الدراسات والاستشارات. الدمام - شريف احمد - عقد عميد كلية السياحة بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتور ناصر بن نماس البقمي اجتماعاً مع نائب رئيس الهيئة السعودية للبحر الأحمر لرأس المال البشري، بحضور ممثلي الشركات الرائدة في مجال السياحة (نيوم، شركة البحر الأحمر الدولية، كروز السعودية) لبحث سبل التعاون التعليمي والشراكات مع كلية السياحة.وناقش الاجتماع تفاصيل الفرص المتاحة وحجم الاحتياج لراس المال البشري في قطاع السياحة ، للربط بين كلية السياحة و شركات السياحة الكبري ، بغية تصميم البرامج الجديدة وتحديثها لمواءمة مستوى التعليم، المرتبط بمجال السياحة والضيافة واحتياجات السوق، وتزويد الذين سينضمون مستقبلا للعمل في القطاع بالمعرفة والمهارات ودعم البرامج المهنية لتأهيل الكوادر لسد الاحتياج في القطاع الواعد.أوضح عميد كلية السياحة الدكتور ناصر بن نماس البقمي، أن الهدف من الاجتمامناقشة تصور المعنيين باستقطاب رأس المال البشري في مشروعات المملكة الكبرى المتواكبة مع رؤية 2030، وتطوير برامج تعليمية ودورات تدريبية مختصة ذات علاقة بقطاع السياحة والضيافة والموائمة مع معايير جودة وتقييم تطوير القدرات البشرية السياحية، والإسهام في دعم الأبحاث ومشاريع التخرج ذات العلاقة بالسياحة التي يقوم بها الطلبة والمختصون.كما ناقش الاجتماع الفرص التدريبية التعاونية لطلاب الجامعة حسب البرامج المتاحة في المشروعات والشركات الكبرى، وتوجيه الخريجين للتدريب في القطاع السياحي ،وتبادل المعلومات والخبرات فيما يخدم قطاع السياحة في المملكة والتعاون في تقديم الدراسات والاستشارات.