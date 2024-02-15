تجديد الإقامة يشغل أبشر

تصدر إصدار وتجديد الإقامات منصة أبشر أفراد بواقع 691.804 إقامات، من بين أكثر من 2.6 مليون عملية منفذة خلال شهر يناير الماضي، تلا ذلك إصدار تأشيرات الخروج والعودة بواقع 326.347 تأشيرة، ثم إصدار وتجديد 74.016 جواز سفر إلكتروني، وتنفيذ 41.318 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و30.294 عملية في خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و23.663 طلبًا في خدمة تقرير مقيم، و15.251 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و11.704 عمليات نقل خدمات، و4.742 عملية في خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، 1.549 عملية في خدمة إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل.

تجديد هوية

نفّذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر» خلال يناير أكثر من 5 ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.

ومن خلال منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 2.6 مليون عملية، حيث نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 91.285 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و48.493 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و28.808 عمليات في خدمة بياناتي، و27.363 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و19.694 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و13.378 تعريفًا بفرد أسرة، و9.441 إصدارًا لسجل الأسرة، وإصدار 7.317 بطاقة هوية بدل تالف.

تفويض القيادة

في الخدمات الخاصة بالأمن العام، أنجزت المنصة 117.813 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و101.337 عملية في خدمة طلب إذن إصلاح مركبة، و87.841 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، و72.099 تجديدًا لرخصة القيادة، و31.062 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و28.604 عمليات في خدمة إسقاط المركبات التالفة والمهملة، و17.889 عملية مبايعة مركبات، و5.179 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و5.094 عملية في خدمات السلاح الناري.

وأنجزت المنصة خلال شهر يناير الماضي 182.346 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، وإصدار 41.264 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و4.389 استفسارًا عامًا عن البصمة. وعبر منصة «أبشر أعمال»، تجاوزت العمليات المنفذة 2.5 مليون عملية.

عمليات منجزة بأبشر أعمال

2.5 مليون عملية

إصدار تفاويض

776.292

إصدار وتجديد الإقامة

353.535

استعلام عن المخالفات المرورية

214.086

تأشيرة خروج وعودة

112.273

تجيير البطاقة الجمركية

107.518

إضافة مستخدم فعلي للمركبة

77.445

نقل خدمات

47.392

تحفظ على نقل ملكية مركبة

44.847

تجديد رخصة سير

29.044

شهادات خلو سوابق

24.404

أذون إصلاح مركبة للمنشآت

و23.783

تمديد تأشيرة الخروج والعودة

20.817