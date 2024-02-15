تجديد الإقامة يشغل أبشر

تجديد هوية
نفّذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر» خلال يناير أكثر من 5 ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.
ومن خلال منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 2.6 مليون عملية، حيث نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 91.285 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و48.493 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و28.808 عمليات في خدمة بياناتي، و27.363 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و19.694 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و13.378 تعريفًا بفرد أسرة، و9.441 إصدارًا لسجل الأسرة، وإصدار 7.317 بطاقة هوية بدل تالف.
تفويض القيادة
في الخدمات الخاصة بالأمن العام، أنجزت المنصة 117.813 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و101.337 عملية في خدمة طلب إذن إصلاح مركبة، و87.841 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، و72.099 تجديدًا لرخصة القيادة، و31.062 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و28.604 عمليات في خدمة إسقاط المركبات التالفة والمهملة، و17.889 عملية مبايعة مركبات، و5.179 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و5.094 عملية في خدمات السلاح الناري.
وأنجزت المنصة خلال شهر يناير الماضي 182.346 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، وإصدار 41.264 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و4.389 استفسارًا عامًا عن البصمة. وعبر منصة «أبشر أعمال»، تجاوزت العمليات المنفذة 2.5 مليون عملية.
عمليات منجزة بأبشر أعمال
2.5 مليون عملية
إصدار تفاويض
776.292
إصدار وتجديد الإقامة
353.535
استعلام عن المخالفات المرورية
214.086
تأشيرة خروج وعودة
112.273
تجيير البطاقة الجمركية
107.518
إضافة مستخدم فعلي للمركبة
77.445
نقل خدمات
47.392
تحفظ على نقل ملكية مركبة
44.847
تجديد رخصة سير
29.044
شهادات خلو سوابق
24.404
أذون إصلاح مركبة للمنشآت
و23.783
تمديد تأشيرة الخروج والعودة
20.817
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