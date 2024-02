شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الجولة الرابعة من المشاورات السياسية السعودية الرومانية والان نبدء بالتفاصيل

#بوخارست | عُقدت اليوم الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في رومانيا pic.twitter.com/kzEZ1yrCoW — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 15, 2024

المشاورات السعودية الرومانية

الدمام - شريف احمد - عُقدت اليوم، الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في رومانيا، وذلك في العاصمة الرومانية بوخارست.ورأس الجانب السعودي في جولة المشاورات، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، ومن الجانب الروماني وزير الدولة لدى وزارة الخارجية الرومانية ترايان هريستيا. This is a Twitter Status | عُقدت اليوم الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في رومانيا This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)جرى خلال الجولة، بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.وحضر جولة المشاورات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا الدكتور محمد عبد الغني خياط، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.