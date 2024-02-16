شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من رياح شديدة وضباب على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد السبت، من رياح شديدة، تشمل تأثيراتها شبه انعدام في الرؤية الأفقية وارتفاعاً في الأمواج تصل سرعتها إلى (50 - 59) كم/ساعة، على ينبع والرايس.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 8 صباحاً وتستمر حتى الـ 6 مساءً. This is a Twitter Status.. أمطار وبرد على محافظة This is a Twitter Status وضواحيهاThis is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 8 صباحاً وتستمر حتى الـ 6 مساءً. This is a Twitter Status.. أمطار وبرد على محافظة This is a Twitter Status وضواحيهاThis is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#طقس_السعودية.. أمطار وبرد على محافظة #حقل وضواحيها#اليوم | @NCMKSAhttps://t.co/iWGJ74AQyw— صحيفة اليوم (@alyaum) February 15, 2024