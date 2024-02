شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من رياح شديدة وضباب على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

طقس المدينة المنورة

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد السبت، من رياح شديدة، تشمل تأثيراتها شبه انعدام في الرؤية الأفقية وارتفاعاً في الأمواج تصل سرعتها إلى (50 - 59) كم/ساعة، على ينبع والرايس.وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 8 صباحاً وتستمر حتى الـ 6 مساءً. كما نبّه المركز من (شبورة مائية) ضباب خفيف على محافظة العلا تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية (3- 5) كم، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ليلاً، وتستمر حتى الـ 9 صباحاً.