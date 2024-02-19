انت الان تتابع "تعليم محايل عسير" يعتمد صرف 18 مليون ريال مكافآت فبراير للطلاب والطالبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد مدير تعليم محايل عسير صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر فبراير 2024م بمبلغ إجمالي يفوق (18) مليون ريال.

وأوضحت الإدارة أن الإيداع في حسابات المستفيدين، سيتم يوم غد الثلاثاء الموافق 10/ 8/ 1445هـ بمشيئة الله.

كانت هذه تفاصيل خبر "تعليم محايل عسير" يعتمد صرف 18 مليون ريال مكافآت فبراير للطلاب والطالبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.