السعودية | الهيئة السعودية للمحامين تستقبل وفدًا من نقابة المحامين في كوريا الجنوبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبلت الهيئة السعودية للمحامين، اليوم، في مقرها الرئيس بالرياض، رئيس النقابة بكوريا الجنوبية يونغ هون، ونائبه هونغ جونغ، وعضو اللجنة الدولية هيون جونغ.

وكان في استقبال الوفد المشرف العام على الأمانة العامة بالهيئة الدكتور أسامة القحطاني، ووكيل الأنظمة والتعاون الدولي بوزارة العدل الدكتور بشار المفدى.

وهدفت الزيارة إلى التعرف على الهيئة ودورها في تنظيم قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، واستعراض التجارب المهنية والخبرات العملية في المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية بالمجال القانوني، وتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين في سبيل تنمية القطاع ومنسوبيه، كما تم استعراض أبرز منجزات التحول الرقمي الذي شهدتها المملكة في تطوير القطاع العدلي والقانوني وأثره الإيجابي في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمستفيدين.