الحدود الشمالية.. تدشين مبادرات الشؤون الإسلامية المصاحبة ليوم التأسيس

سمو الأمير #فيصل_بن_خالد_بن_سلطان

يوم التأسيس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه اليوم، بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة فهد بن سليمان الخليفة، البرامج والمبادرات المصاحبة لمناسبة يوم التأسيس بعنوان "وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ".وتتضمن البرامج والمبادرات، تنفيذ العديد من المحاضرات في بعض الجوامع والمساجد، لتعزيز الانتماء الوطني لدى أفراد المجتمع، وتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم. وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالبرامج والمبادرات المصاحبة لمناسبة يوم التأسيس، التي ستسهم - بإذن الله - في تعزيز وحدة الصف واجتماع الكلمة وإظهار الصورة المشرقة والنماذج المشرفة للدين الإسلامي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، التي تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي بما يعزز قيم ومفاهيم الانتماء للوطن.