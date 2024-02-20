شكرا لمتابعة خبر عن العثور على مسن القصيم متوفى داخل مركبته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن فريق عون للإنقاذ في القصيم من العثور على المسن السعودي “منيع بن دخيل الله المطيري”، الذي فُقد الخميس الماضي متوفى داخل مركبته.

وكشف الفريق أن “منيع” 80 عاما، تم العثور على سيارته عالقة في حفرة بمكان بعيد عن الأنظار، بالقرب من القرين وعلى بعد 300 متر عن طريق المدينة السريع.

ومنذ فقدان المسن، كثف فريق البحث جهوده بالتعاون مع الجهات الأمنية، باستخدام سيارات الدفع الرباعي وطائرات الدرون، للبحث عن المفقود، كما جرى تحديد قرابة 90% من الأماكن الخطرة المحيطة بالموقع الأخير للمفقود، مع إجراء تمشيط كامل المنطقة المحيطة وصولاً إلى محافظة الرس وقرية عشيرة ومركز خريمان الشغار.

وكانت أسرة المسن قد ذكرت أنه يعاني أمراض القلب والضغط والسكري والنسيان الشديد، وأنه خرج من مزرعته عند الساعة 6:10 مساءً وذهب لمزرعة جاره وخرج منها عند الساعة 6:13 مساء.