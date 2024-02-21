السعودية | سلطان عُمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

هنأ جلالة السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ بمناسبة يوم التأسيس.

وأعرب جلالته عن تهانيه الخالصة لخادم الحرمين الشريفين، وتمنياته الصادقة له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، داعياً الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدم ونماء ورخاء.