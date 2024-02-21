السعودية | ديوان المظالم: أكثر من 840 ألف مذكرة مودعة عبر خدمة إيداع وتبادل المذكرات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلن مركز الخدمات القضائية الرقمية في ديوان المظالم أنَّ (840,358) مذكرة أُودعت عبر خدمة إيداع وتبادل المذكرات بمنصة معين الرقمية في الدعاوى المنظورة بجميع مراحل التقاضي شاملةً المحكمة الإدارية العليا، حيث فُعلت الخدمة ضمن خدمات التقاضي الرقمية؛ للإسهام في تسهيل خطوات التقاضي على أطراف الدعوى وتسريع إجراءاتها.

وأوضح الديوان أن خدمة إيداع وتبادل المذكرات تتيح لأطراف الدعوى إيداع وتبادل المذكرات في الدعاوى المنظورة لدى جميع المحاكم الإدارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا، وقد فُعلت مؤخرًا ضمن خدمات التقاضي الرقمية للمحكمة الإدارية العليا، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على المذكرات المقدمة من الطرف الآخر، وتلقي الإشعارات المباشرة حال رفعها وبشكل رقمي تام.

ويسعى ديوان المظالم، بمتابعة مباشرة من معالي رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، للاستفادة من الخدمات الرقمية في أعماله القضائية والإدارية كافة، والإسهام في تيسير خطوات وأعباء التقاضي على أطراف الدعاوى في جميع درجات محاكمه وتسريع إجراءاتها وتجويد أحكامها.