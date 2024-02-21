«الداخلية»: توظيف منصات التواصل لزيادة وعي المجتمع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي، المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال شلهوب، أن وزارة الداخلية رائدة وسباقة في توظيف مختلف منصات التواصـل الاجتمـاعي إعلاميـا، ومـن المهـم عنـد إيصـال الرسـائل الإعلاميـة مراعـاة سـهولة وصـولها، ومـدى مناسـبتها للمنصـة التـي سـيتم نشـرها عليهـا، ونـوع المحتـوى الإعلامـي الـذي سـيتم نشـره، فقـد يكـون تـأثير صـورة مصـحوبة بـنص بسـيط أقـوى وأكثـر تأثيرا من أي مادة إعلامية أخرى. وأضاف، بأن الإعلام الأمني أسهم في تعزيز الأمن، وإبـراز جهـود القطاعـات الأمنية في الضبط والحضور الميداني، وزيادة الوعي لدى المجتمع بأهميـة دوره في الإبلاغ عن الحوادث الجنائية، واحتواء الأزمات وبناء الثقة والشفافية معه بنشر المعلومات المهمة، وتحذيره من المخاطر المحتملة مبكرا، والتواصل مع وسائل الإعلام وتقديم التحديثات الرسمية لمكافحة الإشاعات وتصحيح المعلومات الخاطئة. أهمية وسائل التواصل تنفيذ كثير مـن الحمـلات الإعلاميـة المتخصصـة.

رفـع الـوعي المجتمعـي في جميع المهددات المحتملة.

التوعية بالجرائم المعلوماتية.

احتواء الأزمات وبناء الثقة والشفافية.

التوعية بمخـاطر الاحتيال الرقمي وأسـاليب المحتـالين المتجـددة.

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