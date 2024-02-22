السعودية | الأمين العام لمجلس التعاون يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة ذكرى يوم تأسيس المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

رفع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى يوم تأسيس المملكة العربية السعودية.

وأكد معالي الأمين العام أن اليوم التاريخي، لا يمثل مجرد ذكرى، بل هي شاهد حي على الإرث العظيم والإنجازات المبهرة التي عانقت سماء الطموح بقيادة حكيمة وضعت نصب عينها التنمية والازدهار لشعبها، مضيئة بذلك مسارات الرقي والتقدم للمملكة العربية السعودية، وتعكس المجد والعزة التي وصلت إليها المملكة منذ أول يوم لتأسيسها.

وأعرب معاليه خلال هذه المناسبة، عن اعتزازه بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في توثيق أواصر التضامن والتعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لخدمة العمل الخليجي المشترك وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم أجمع، داعياً معاليه المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً، وأن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء على دول مجلس التعاون وشعوبها، تحت قيادة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله-.