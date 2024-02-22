السعودية | رئيس الديوان العام للمحاسبة يهنئ القيادة الكريمة بذكرى يوم التأسيس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

رفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكـتور حـسام بن عبدالمحسن العنقري، التـهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس الذي يوافق اليوم الـ 22 من شهر فبراير من كُل عام.

وقال الدكتور العنقري : “إن يوم التأسيس يُعد مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً أبناء هذا الوطن الكبير بالجذور الراسخة للدولة السعودية وعُمقها التاريخي والحضاري والثقافي على مدى ثلاثة قرون، مُنذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود -طيّب الله ثراه- حتـى يومنا الحاضر ونحن ننعم بفضل الله -عزَّ وجل- ثم بفضل القيادة الحكيمة -أيّدها الله- بنعمة الأمن والرخاء والازدهار”.

وأكد معاليه أن ما تشهده المملكة اليوم من استمرار في البناء والتنمية على كافة المستويات نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة (2030)؛ يعكس التوجيهات السديدة والحكيمة والرؤية الثاقبة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- مما جعل المملكة رائدة على المستوى الإقليمي والدولي في شتى المجالات، سائلاً الله تعالى أن يُديم على هذه الأرض المباركة أمنها واستقرارها، وأن يحفظ مليكها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يوفقنا جميعاً لخدمة هذا الوطن الغالي.