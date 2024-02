شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث التطورات في غزة مع نظيره الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز العلاقات الثنائية

#ريو_دي_جانيرو | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية ستيفان سيجورنيه، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول #مجموعة_العشرين pic.twitter.com/wMF2T0zA9n — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 22, 2024

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم الخميس، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية ستيفان سيجورنيه.جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، خاصةً التطورات في قطاع غزة ومحيطها.حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية فيصل غلام، ومساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل. This is a Twitter Status | سمو وزير الخارجية الأمير This is a Twitter Status This is a Twitter Status يلتقي معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية ستيفان سيجورنيه، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)