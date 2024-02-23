شكرا لقرائتكم بعدسة “المواطن”.. مظاهر البهجة والفرح في بوليفارد رياض سيتي احتفاءً بيوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تجسدت مظاهر الفرح والبهجة، في بوليفارد رياض ستي، بالتزامن مع احتفاء الزوار والمتنزهين بذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية.

الاحتفاء بيوم التأسيس

ووثقت مجموعة من الصور بعدسة “متابعات الخليج 365“، أجواء البهجة والفرح والسرور في عيون الأطفال والكبار في بوليفارد رياض سيتي.

وارتدى الأطفال والكبار الزي السعودي التقليدي احتفاءً بهذه المناسبة الغالية على جميع أبناء الوطن، تخليدًا لذكرى تأسيس المملكة قبل ثلاثة عقود.

وتتجسّد في هذه المناسبة الوطنية معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة والعمق التاريخي لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.

فخر بالإرث التاريخي

ويفتخر أبناء السعودية بهذا الإرث التاريخي الكبير الذي أسسه الإمام محمد بن سعود- رحمه الله- في دولة عظيمة رسمت سجلًا حافلًا لأحداث الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي عاشها أبناء الجزيرة العربية آنذاك تحت حكم الدولة السعودية الأولى، مرورًا بحكم الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود- رحمه الله- مؤسس الدولة السعودية الثانية، وصولًا إلى توحيد المملكة العربية السعودية على يد موحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود- رحمه الله- وباني نهضتها الذي ينسب إليه الفضل بعد الله في تطورها ونمائها ووصولها إلى ما وصلت إليه اليوم من نهضة داخلية ومكانة متميزة عربيًّا وإقليميًّا وعالميًّا، ومن بعده أبناؤه الملوك- رحمهم الله- حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين (حفظهما الله).