شكرا لقرائتكم خبر تأهيل مشترك لموهوبي المملكة والإمارات لـ«آيسف» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، ببرنامجها التأهيلي للمشاركة الدولية لآيسف 2024 الذي يقام حاليا في معرض مشكاة التفاعلي، المنتخب الإماراتي للعلوم والهندسة، الذي سيمثل دولة الإمارات في آيسف هذا العام، وذلك على هامش التدريب الذي تقيمه موهبة بالشراكة مع وزارة التعليم لـ45 طالبا وطالبة؛ الفائزين في معرض إبداع للعلوم والهندسة «إبداع 2024»، لاختيار 35 طالبا منهم لتمثيل المملكة في آيسف 2024.

وأتاحت «موهبة» لجميع دول الخليج، فرصة إرسال طلبتها للاستفادة ونقل تجربة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، الذي يشارك سنويا في آيسف، وحقق نتائج سعودية مشرفة خلال مشاركاته، التي بلغت 133 جائزة دولية.

وأوضح مدير إدارة البحث والابتكار في «موهبة» المهندس أنس الحنيحن، أن 5 من طلبة الإمارات يشاركون مع مشرفيهم بالحضور في البرنامج التأهيلي والمنعقد بالرياض، لتدريب وتأهيل واختيار ممثلي السعودية في آيسف؛ وذلك بهدف نقل تجربة السعودية إلى الأشقاء الإماراتيين.

وبين أن «موهبة» تفخر بكل شراكاتها مع الأشقاء في دول الخليج، الذين يتم تبادل الخبرات معهم في كل البرامج والأعمال، والتي تحقق التكامل لرفع المخرجات والنتائج.