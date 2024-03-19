عبر "مدرستي".. تحويل الدراسة عن بُعد بمنطقة القصيم

دراسة عن بُعد |



بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غد الثلاثاء 9-9-1445هـ (عن بُعد) عبر ⁧#منصة_مدرستي⁩ لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس إدارة⁧ #تعليم_القصيم⁩ وإدارات التعليم بمحافظات المنطقة،… pic.twitter.com/HsB3Bpjlsf