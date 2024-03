شكرا لقرائتكم خبر عن عبر "مدرستي".. تحويل الدراسة عن بُعد بمنطقة القصيم والان نبدء بالتفاصيل

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غد الثلاثاء 9-9-1445هـ (عن بُعد) عبر ⁧#منصة_مدرستي⁩ لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس إدارة⁧ #تعليم_القصيم⁩ وإدارات التعليم بمحافظات المنطقة،… pic.twitter.com/HsB3Bpjlsf — إدارة تعليم القصيم (@moe_qsm) March 18, 2024

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم القصيم تحويل الدراسة الحضورية ليوم غد الثلاثاء (عن بُعد) عبر " منصة مدرستي " لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس إدارات التعليم بمحافظات المنطقة، ومكاتب التعليم.وأكدت أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع. بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غد الثلاثاء 9-9-1445هـ (عن بُعد) عبر ⁧This is a Twitter Status⁩ لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس إدارة⁧ This is a Twitter Status⁩ وإدارات التعليم بمحافظات المنطقة،... This is a Twitter Status— إدارة تعليم القصيم (@moe_qsm)كما قررت جامعة القصيم، استناداً لتقرير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية والأجواء الماطرة، تحويل الدراسة الحضورية غدٍ الثلاثاء إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات الجامعة.