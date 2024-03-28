المملكة التاسعة عالميا في سرعة إنترنت الجوال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتلت المملكة المركز التاسع عالميا في سرعة إنترنت الجوال، بحسب تقرير التقدم والاتجاهات الرقمية لـ2023.

أما الدول التي احتلت المراكز الأولى من حيث سرعة الإنترنت في جوالات سكانها، فهي الإمارات 179.6 ميجابت/ثانية، تليها قطر بـ131.2، ثم كوريا الجنوبية بـ138.5 والنرويج 131.2.

وتأتي بعد ذلك الدنمارك 123.7 ثم الكويت 119.8، تاليا الصين 116.7، وبعد ذلك هولندا 114.3 ثم السعودية بـ101.9 ، وعاشرا بلغاريا بـ97.6.