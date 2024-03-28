المملكة التاسعة عالميا في سرعة إنترنت الجوال

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أما الدول التي احتلت المراكز الأولى من حيث سرعة الإنترنت في جوالات سكانها، فهي الإمارات 179.6 ميجابت/ثانية، تليها قطر بـ131.2، ثم كوريا الجنوبية بـ138.5 والنرويج 131.2.
وتأتي بعد ذلك الدنمارك 123.7 ثم الكويت 119.8، تاليا الصين 116.7، وبعد ذلك هولندا 114.3 ثم السعودية بـ101.9 ، وعاشرا بلغاريا بـ97.6.
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