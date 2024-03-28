تراند اليوم : بالفيديو .. حسن عسيري يكشف تفاصيل صفقة اللاعب خالد الرويحي كسمسار لاعبين .. ولقائه بالأمير خالد بن عبدالله في جدة

صحيفة الخليج 365: روى الفنان حسن عسيري قصة عمله كسمسار لاعبين كرة قدم ومن أبرزها صفقات خالد الرويحي وأحمد شوعي.

دخوله مجال سمسرة اللاعبين

وقال عسيري خلال لقائه في برنامج الليوان: أنا كنت في هذه الفترة تايه وما أعرف وش أبغى، والإنسان في هذه المرحلة عنده الشباب اللي يخليه يجرب وأنا كنت أجرب وأغامر، وأنا لما جيت في فترة الجامعة اشتغلت مع جريدة الرياض في مكتبها في جدة وكنت أجد مضايقات. وتابع: خالد قاضي كان رئيس الصفحة الرياضية في جدة وكنت أجلس معه وشفت كيف فيها فلوس، وما كان في بيع لاعب بل كان استقطاب.

صفقة شوعي والرويحي

وأضاف: أحمد شوعي كان في نادي الصقور وخالد الرويحي كان في النادي الوطني، رحت واستأجرت كاميرات كبيرة وجبت مصور وصورت الاثنين كل واحد نصف ساعة وبعدين أخذت الفيلمين ورحت لخالد قاضي وقلت له أنا عندي لاعب وأبغاك تكلم لي أي أحد تعرفه أمراء أو رؤساء أندية ساعدني.

وأردف: الرجل قال لي أنا عندي ونزل خبر في جريدة الرياض، بأن يوسف الطويل لما كان في نادي الاتحاد يفاوض النادي الوطني على لاعب اسمه خالد الرويحي وإنه الوكيل هو حسن عسيري.

وواصل: صاروا يدقون على خالد والأهلي كمان سأل وصار الموضوع مهم وكانت مشكلتي إن خالد أهلاوي وأنا كنت متفق معه إن لي 50% وله 50% وهو كان يريد الأهلي وبعدين صار اتصال بينا وبين الأمير خالد بن عبدالله والتقينا معاه في فندق الدار البيضاء في حي السلامة في جدة وأنا كنت قايل لخالد لا تقول ولا كلمة.

لقائه بالأمير خالد

واستكمل: دخل الأمير وسلم علينا طبعا أمير نطينا على كتفه فرحانين شايفين الأمير، فقال يا خالد أنت إيش تحب؟ قال الأهلي.. قلت لا يا طويل العمر أنا عندي وكالة منه وكاتب لي ورقة، فقال اهدأ أنتم وش تبغون؟ قلت خالد 150 ألف ريال وأنا 75 ألف ريال، فضحك الأمير، ثم أعطوا خالد مليون ريال وأنا 500 ألف وجابوا النادي الوطني يلعب مباراة مع الأهلي ويروح دخلها للنادي الوطني.