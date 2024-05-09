ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، ان مواجهات وقعت بين عائلات الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة وعناصر الشرطة في المظاهرة المطالبة بصفقة تبادل في تل أبيب.

كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات بين عائلات الأسرى في غزة وعناصر الشرطة الإسرائيلية في مظاهرة مطالبة بصفقة تبادل في تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.