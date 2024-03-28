تراند اليوم : شاهد .. لحظة النطق بحكم الإعدام على المتهمة بقتل صديقتها طعنا وتقطيع جثتها

صحيفة الخليج 365: قضت محكمة مصرية، بإحالة أوراق المتهمة بقتل صديقتها فرح في القضية المعروفة إعلاميًا بـ طالبة طنطا، للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها للمرة الثانية.

ووثق مقطع فيديو المتهمة وهي تستمع للحكم الذي يقرؤه القاضي داخل المحكمة بكل برود وهدوء أعصاب دون أن يرف لها جفن.

وكانت الجهات الأمنية تلقت بلاغا بالعثور على جثة فتاة بالعقد الثاني من عمرها وبها طعنة ملقاة ومقطوعة القدم، بمجرى صرف صحي وجرى استخراجها ونقلها إلى المشرحة وتبين من التحريات، أن الجثة لطالبة في الصف الثاني الثانوي تدعي فرح محمد، 18 عاماً، توفيت إثر طعنة علي يد صديقتها، داخل شقة المتهم بعد شجار بينهم بسبب خلافات سابقة وتركتها لمدة 3 أيام، ثم قامت بقطع قدميها، وألقتها بالصرف الصحي .