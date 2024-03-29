شكرا لمتابعة خبر عن حسن عسيري يكشف كواليس اجتماعهم وزارة التعليم بعد عرض مسلسل ثانوية النسيم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الفنان حسن عسيري، عن كواليس ما حدث في اجتماع صناع مسلسل “ثانوية النسيم” مع وزارة التعليم بعد عرض المسلسل .

وقال عسيري خلال لقاء له على برنامج الليوان:” كان لدى وزارة التعليم وجهة نظر ونحترمها، فهي وزارة من أرقى الوزارات، واجتمعوا معنا بعد نهاية عملنا بمسلسل ” ثانوية النسيم”، وأخبرونا أنه علينا أن نهتم في الأعمال القادمة بالجانب التربوي أكثر .”

وأضاف: “وشرحت لهم أن وجود شخصية ” عبدالله ” هو جانب تربوي أصلا، لكن هذا النقاش كان نقاش إيجابي .”

وتابع: “وكان لدى التعليم تحفظا على التدخين وتحدث معي أيضا أحد الأشخاص من وزارة الصحة ، ولكن إذا أخرجت هؤلاء الشباب بدون تدخين ما بيكون حقيقي .”

وأوضح أن نهايات العمل كانت إيجابية وكانت رسالة، لافتًا أن فكرة القصص دائما لا تقدم بشكل إرشادي مباشر، حتى القصص في القرآن يوجد بها دراما وقصص، هذا هو حال القصص ما تقدر في نفس اللحظة تعطي المشكلة وتعطي الحل .