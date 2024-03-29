شكرا لقرائتكم خبر عن "سلاسل الإمداد".. ورشة عمل تعريفية بعالم التجارة الإلكترونية في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

محاور الورشة

الدمام - شريف احمد - نظمت ”غرفة الأحساء“ ممثلة بلجنة النقل البري، ورشة عمل بعنوان ”سلاسل الإمداد في التجارة الإلكترونية“، بحضور حسين الخواجة عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة وروّاد ورائدات أعمال ومهتمين، وذلك بمقر الغرفة.وتناولت الورشة ضمن محاورها الرئيسة: تعريف سلاسل الإمداد وتطورها وأهميتها ودورها في التجارة العالمية، والتجارة الإلكترونية وتطورها وأهميتها وحجمها اليوم على مستوى المملكة والعالم، بالإضافة إلى أهمية الخدمات اللوجستية في التجارة الإلكترونية، ونصائح لكل شخص يمتلك متجر إلكتروني.قدم الورشة حسن المؤمن المختص في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، حيث أوضح أن الخدمات اللوجستية هي فن إدارة الموارد من المنبع حتى المصب، مشيرًا إلى أن سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية تمثل واحدة من أهم البنى التحتية المؤثرة التي لا يمكن الاستغناء عنها لبناء ونمو وتوسع أي تجربة ناشئة ناجحة في مجال التجارة الإلكترونية.