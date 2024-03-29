تراند اليوم : قصة سائحة بريطانية عادت إلى مصر بسبب سائق حنطور أثار إعجابها!

صحيفة الخليج 365: قررت سائحة وسيدة أعمال بريطانية العودة إلى مصر، وإقامة مشروع سياحي يشرف عليه سائق حنطور، بعدما أعجبت بموقفه عقب عثوره على متعلقات خاصة بها وأموال وأعادها إليها كاملة ورفض أخذ مكافأة مقابل أمانته.

وقالت السائحة إنها ركبت حنطور خلال جولتها السياحية في أسوان، وعند عودتها إلى باخرتها السياحية اكتشفت فقدان متعلقات ثمينة،تتضمن مبلغا ماليا قدره 2500 دولار، وهاتف أيفون حديث الصنع يقدر بحوالي 80 ألف جنيه، وإسورة ذهبية كانت هدية من والدها قبل وفاته.

وعثر سائق الحنطور على متعلقات السائحة، وأعادها إليها كاملة، رافضا الحصول على مكافأة 1000 دولار، نظير أمانته، فقررت السائحة العودة مرة أخرى إلى مصر لزيارته وشكره، ووعدت مستقبلا بإنشاء مشروع سياحي يديره سائق الحنطور.