شكرا لمتابعة خبر عن المطلق : إعداد النساء وجبة الإفطار يدخل في أجر تفطير الصائمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق ، أن إعداد المرأة لوجبة الإفطار الرمضانية في المنزل ، يدخل في أجر تفطير الصائمين .

وقال الشيخ المطلق في برنامج «الافتاء» الإذاعي : ” من فطر صائم كان له مثل أجره» ، ويشمل كل أنواع التفطير ، ومنها: انشغال المرأة (زوجة ، أو أُماً ، أو ابنةً ، أو أختاً) بتجهيز الفطور للصائمين بالطبخ والتجهيز وتقديمه على المائدة .

وأضاف إن فضل الله على عباده في رمضان لا منتهى له ، وعلى كل مسلم ومسلمة أن يؤملوا خيراً ، ويحسنوا الظن بربهم ، فإنه عند ظن عبده به .