شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما" يرخص شركة جديدة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين والان نبدء بالتفاصيل

المؤسسات المالية المرخصة

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" الترخيص لشركة "هلا للتمويل" لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وبإضافة هذا الترخيص، يبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة النشاط 11 شركة، فيما يصبح عدد شركات التمويل المرخصة المصرحة 62 شركة في المملكة.ويأتي القرار، في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، كذلك تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)ويؤكد البنك المركزي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.