تراند اليوم : شاهد.. ردة فعل سائق مركبة تنقذ طفلا من دهس سيارة مسرعة بالخرج

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة إنقاذ مواطن لطفل صغير كاد يتعرض للدهس أسفل عجلات سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بمحافظة الخرج .

وأظهر الفيديو مرور طفل صغير على الطريق العام للسيارات ، وأثناء مروره أوقف سائق سيارته أمام الطفل لحمايته من سيارة أخرى .

وأبانت لقطات من الفيديو اصطدام سيارة مسرعة بالمركبة التي وقفت أمام الطفل لحمايته من التعرض لحادث مميت من قٍبل السيارة المسرعة .

وعلق قائد المركبة الذي انقذ الطفل ويٌدعى " عبدالله مدلول العنزي " على الحادث ، قائلا : "شاهدت الطفل في المسار الأيسر ،وخففت السرعة حتى يقطع الطريق لكنه وقف في مكانه ، ولاحظت السيارة الأخرى مسرعة في نفس مسار الطفل وسبحان من ألهمني قلت بضيق عليه المسار حتى ما يصدم الطفل وبالفعل انقذه الله وسلمنا كلنا.