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تراند اليوم : شاهد.. ردة فعل سائق مركبة تنقذ طفلا من دهس سيارة مسرعة بالخرج

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة إنقاذ مواطن لطفل صغير كاد يتعرض للدهس أسفل عجلات سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بمحافظة الخرج .

وأظهر الفيديو مرور طفل صغير على الطريق العام للسيارات ، وأثناء مروره أوقف سائق سيارته أمام الطفل لحمايته من سيارة أخرى .

وأبانت لقطات من الفيديو اصطدام سيارة مسرعة بالمركبة التي وقفت أمام الطفل لحمايته من التعرض لحادث مميت من قٍبل السيارة المسرعة .

وعلق قائد المركبة الذي انقذ الطفل ويٌدعى " عبدالله مدلول العنزي " على الحادث ، قائلا : "شاهدت الطفل في المسار الأيسر ،وخففت السرعة حتى يقطع الطريق لكنه وقف في مكانه ، ولاحظت السيارة الأخرى مسرعة في نفس مسار الطفل وسبحان من ألهمني قلت بضيق عليه المسار حتى ما يصدم الطفل وبالفعل انقذه الله وسلمنا كلنا.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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