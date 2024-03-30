تراند اليوم : بالفيديو.. أستاذ "تاريخ" يروي قصة ذكاء خالد بن الوليد أثناء التفاوض في معركة "اليرموك" بين العرب والبيزنطيين

صحيفة الخليج 365: روى أستاذ التاريخ والسياسة الدكتور روي كاساغراندا، ‏قصة تدل على ذكاء خالد بن الوليد في معركة "اليرموك" بين العرب والبيزنطيين.

تفوق البيزنطيين

وقال خلال لقاء له مع برنامج "الليوان" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، إن القتال استمر بين طرفي المعركة لعدة أيام وفي اليوم الرابع هاجم قائد البيزنطيين جناح عمرو بن العاص وشرحبيل وألقوا السهام على العرب وأصيب الكثير منهم بالعمى بينهم أبو سفيان فقد إحدى عيونه وكان التفوق للبيزنطيين.

ذكاء خالد بن الوليد في التفاوض

وأضاف كاساغراندا أنه في اليوم الخامس ذهب جندي بيزنطي بمفرده لساحة المعركة لجيش العرب وطالب بعقد مفاوضات وعندما رآه "خالد بن الوليد" أمر بجلوسه على الحصير وإحضار الطعام له فقال البيزنطي: ماذا لو أعطيناكم فلسطين وأحتفظنا بسوريا وسنسمح لكم بأخذ الغنائم؟

وتابع روايته: ظل "خالد بن الوليد" يستمع للجندي وبعد الانتهاء تحدث في أمور أخرى كالطقس وجمال الأيام الأخيرة ثم سأله البيزنطي عن مصير التفاوض فأجابه خالد: بالطبع لا أفاوضك، فرد الرجل لماذا أخذت مني كل هذا الوقت؟.

هزيمة البيزنطيين

وأشار إلى أنه في اليوم السادس أدرك خالد بن الوليد أن ما دفع البيزنطيين للتفاوض هو الضعف فأمر الفرسان بالاحتشاد على الجناح الأيمن خلف عمرو بن العاص ثم أمر رجاله بالهجوم على البيزنطيين.

وأردف: قاد خالد بن الوليد الهجوم من الشمال خلف الجيش البيزنطي وحاصروهم من جميع الجهات فانهزموا ودب فيهم الانقسام وهربت مجموعة منهم واستسلم البعض الآخر.

وأمر خالد بن الوليد بعدم إيذاء قائد البيزنطيين الأمير باهان فقال له: أنت محارب شجاع وتستحق ميتة محارب ثم خاض معه قتال وقتله رجل لرجل.