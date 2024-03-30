تراند اليوم : مصر.. مشاجرة في شقة فنان شهير تنتهي بقفز شخص من الشرفة

صحيفة الخليج 365: نشبت مشاجرة داخل شقة الفنان المصري الشهير إحسان الترك أسفرت عن سقوط شاب من الشرفة.

وبحسب موقع "القاهرة 24"، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا بإصابة شاب سقط من شرفة بالطابق الثاني في منطقة الهرم.

وكشفت التحريات نشوب مشادة كلامية بين المصاب والفنان إحسان الترك، بسبب خلافات بينهما بعدما طلب مالك الشقة من الترك زيادة في الإيجار، وهدده بالطرد وتأجير الشقة لأسرة سودانية فرفض.

فحدثت المشاجرة مع مالك الشقة، لتقوم زوجة الفنان بطلب شرطة النجدة ومنعا المالك من الخروج بعد اعتدائه عليهما، فقرر القفز من الشرفة.