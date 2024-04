شكرا لقرائتكم خبر عن بشعار "عيدكم هنا".. "روح السعودية" تطلق الحملة الترويجية لعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت "روح السعودية" إطلاق الحملة الترويجية لعيد الفطر المبارك 1445هـ، تحت شعار "عيدكم هنا"، التي تهدف للاحتفاء بالعيد، ونشر الفرحة بين المواطنين والمقيمين والزوار في شتى مناطق المملكة، ودعوة السياح من الداخل والخارج للاستمتاع والاحتفاء بهذه المناسبة في المملكة.

يأتي ذلك من خلال تقديم مجموعة واسعة من العروض والمنتجات السياحية المتميزة، لإبراز تنوع الوجهات والفعاليات والأنشطة في المملكة خلال فترة العيد.

120 منتجًا وعرضًا

ويأتي عيد الفطر هذا العام بالعروض والفعاليات والمنتجات السياحية، بلغ عددها أكثر من 120 منتجًا وعرضًا وباقة سياحية متنوعة تشمل الوجهات التالية: الرياض والدمام وجدة وعسير، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المميزة.

وتتوزع الفعاليات في مناطق المملكة الـ13 كافة، وتتضمن الفعاليات ألعابًا نارية وحفلات فنية وعروضًا مسرحية.



تعزيز مكانة المملكة

This is a Twitter Status : منصة موحدة لجذب السياح من الداخل والخليج والعالم This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

وتأتي حملة العيد بالتعاون بين الهيئة السعودية للسياحة وشركائها في منظومة السياحة من القطاعين العام والخاص، وتشمل وجهات ومنتجات وفعاليات متنوعة، وعروضًا وباقات تناسب فئات الزوار كافة، تعزيزًا لمكانة المملكة الوجهة السياحية الأسرع نموًا في العالم، وأثبتت قدرتها على أن تكون مقصدًا للسياح من الداخل والخارج على مدار العام.

كما تنطلق فعاليات العيد في وقتٍ أصبح فيه إصدار تأشيرات القدوم إلى المملكة أكثر سهولة ويسرًا من أيِ وقت مضى، إذ توفر المملكة العديد من التأشيرات التي تتيح جميعها السياحة وحضور الفعاليات، وأداء العمرة والزيارة، والتجول في جميع أنحاء المملكة.

وهي: تأشيرة العمرة، وتأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 63 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول.

بالإضافة إلى المقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرات في منصة (روح السعودية) هنا، للتعرُف على التأشيرات المتاحة بعد إدخال المعلومات الأساسية.