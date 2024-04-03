شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ هزاع أبالروس يهدي منقذ طفل الخرج شيك وسيف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أهدى رجل الأعمال الشيخ هزاع أبالروس لـ منقذ طفل الخرج عبدالله مدلول العنزي هدية بعد العمل البطولي الذي قام به مع طفل الخرج .

وظهر الشيخ أبالروس في مقطع فيديو وهو يهدي لـ منقذ طفل الخرج شيك وسيف وبشت وخيل أصيلة عربية هدية له وتكريمًا على العمل الذي قام به.

يُذكر أن عبدالله مدلول العنزي أكد في وقتٍ سابق أن ما قام به من إنقاذ الطفل في الخرج، ليس عمل بطولي، بل هو موقف لو كان أي أحد آخر بمكانه كان سيفعله.

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