متهم في قضية تصنيع المخدرات من داخل القفص: أنا مذاكر علم نفس واتظلمت

شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية “المخدرات الكبرى”، المتهمة فيها الإعلامية سارة خليفة و27 آخرين، مداخلة مؤثرة من المتهم السادس، بعد أن سمحت له هيئة المحكمة ودفاعه بالحديث.

وطلب المتهم من القاضي الخروج من قفص الاتهام قائلاً: “أنا عايز حضرتك تشوفني يا ريس، أنا بقالي خمس سنين في السجن ومحصلش مني حاجة وحشة”، مضيفًا: “أنا دارس علم نفس ومعايا شهادات، ومادة السبيسكون اللي اتهموني بجلبها من تركيا بتُستخدم في العلاج النفسي، وأنا اتظلمت”.

وأشار إلى تعاونه الكامل مع جهات التحقيق قائلاً: “أنا اتكلمت مع مجري التحقيقات وكان صدره رحب، بس الطلبات اللي قدمتها متنفذتش، وكنت طالب الـ DVR بتاع الكاميرات وماجاش”.

واختتم حديثه قائلاً: “أنا لحد دلوقتي مقرتش ولا ورقة من القضية، ومكنتش عارف أتواصل مع المحامية بتاعتي”مطالبًا المحكمة بإتاحة الفرصة الكاملة للدفاع والاطلاع على أوراق القضية.

وتمسكت هيئة الدفاع عن المتهم السادس في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية المخدرات الكبرى”، المتهم فيها الإعلامية سارة خليفة و27 آخرون، بعدة دفوع قانونية أمام محكمة جنايات القاهرة، على رأسها عدم مسؤولية المتهم جنائيًا نتيجة إصابته بمرض نفسي يؤثر على إدراكه وإرادته.

وأكدت الدفاع أن وجود المتهم في مسرح الجريمة قد يكون نتيجة إكراه أو إجبار، وهو ما يستدعي التحقق من حالته النفسية، خاصة إذا ثبت أنه كان فاقدًا للوعي أو الإدراك وقت الواقعة.

وطالبت الدفاع المحكمة، بصفتها الخبير الأعلى، بإجراء تحقيق في مدى المسؤولية الجنائية لموكلها، مؤكدة أن العدالة تقتضي النظر في هذا الجانب، واختتمت مرافعتها بطلب البراءة الكاملة للمتهم مما نُسب إليه من اتهامات.

