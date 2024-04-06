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ظواهر متعددة.. "الأرصاد" يكشف طبيعة طقس المملكة الفترة الحالية

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واس - جدة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ظواهر متعددة.. "الأرصاد" يكشف طبيعة طقس المملكة الفترة الحالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن طبيعة طقس المملكة، خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن مناطق المملكة تشهد تقلبات جوية مصحوبة بظواهر متعددة من الرياح النشطة، وجريان السيول، وتساقط البرد وانعدام الرؤية الأفقية. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

طقس الفترة الحالية

كان المتحدث الرسمي لمركز الأرصاد حسين بن محمد القحطاني, أكد ضرورة الحرص على متابعة تقارير الطقس والأخذ بتعليمات الجهات المعنية.
وشدد على ذلك خصوصاً في فترة إجازة عيد الفطر المبارك لمرتادي الطرق السريعة والمناطق المفتوحة والمرتفعات والشواطئ، متمنياً للجميع إجازة آمنة وسعيدة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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