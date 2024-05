شكرا لقرائتكم خبر عن ظواهر متعددة.. "الأرصاد" يكشف طبيعة طقس المملكة الفترة الحالية والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية الفترة الحالية

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن طبيعة طقس المملكة، خلال الفترة الحالية.وأشار إلى أن مناطق المملكة تشهد تقلبات جوية مصحوبة بظواهر متعددة من الرياح النشطة، وجريان السيول، وتساقط البرد وانعدام الرؤية الأفقية. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)كان المتحدث الرسمي لمركز الأرصاد حسين بن محمد القحطاني, أكد ضرورة الحرص على متابعة تقارير الطقس والأخذ بتعليمات الجهات المعنية.وشدد على ذلك خصوصاً في فترة إجازة عيد الفطر المبارك لمرتادي الطرق السريعة والمناطق المفتوحة والمرتفعات والشواطئ، متمنياً للجميع إجازة آمنة وسعيدة.