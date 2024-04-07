دعوة المعتمرين والزائرين للتعاون مع المنظومة الأمنية في ليلة ختم القرآن

وشددت على الالتزام بالتعليمات، واغتنام ما تبقى من الشهر الفضيل، والتفرغ للعبادة، وعدم الانشغال بالهواتف المحمولة والتصوير، متمنيًا للجميع السلامة والقَبول والأجر الموفور.
يذكر أن الرئاسة رسمت مسارات دينية نوعية متعددة في شهر رمضان المبارك، وللعشر الأواخر على وجه الخصوص؛ لأداء رسالة الحرمين الشريفين على أكمل وجه، ولتصل برسالتهما عالميًا، فضلًا عن خدمة قاصديهما وإثراء تجربتهم الدينية، مع تعاون وتناغم وتكامل مع شركاء النجاح من الجهات العاملة بالحرمين الشريفين.
وتعد ليلة ختم القرآن الكريم؛ ليلة 29 من شهر رمضان المبارك، آخر الليالي الوترية، والتي يُتحرّى فيها ليلة القدر.
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