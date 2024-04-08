تراند اليوم : شاهد: ردة فعل شاب سعودي تجاه عراقي قابله بالصدفة عند محطة وقود قبل الإفطار

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب سعودي وهو مصمم على أن يعزم مواطن عراقي على الإفطار عندما قابله في محطة وقود.

وأظهر الفيديو الشاب السعودي وهو يعزم المواطن العراقي على الإفطار، قائلاً له:" يا تفطر معنا أو أحاسب، أقول اركب سيارتك".

ورد عليه المواطن العراقي قائلاً:" ممنون، شكراً لك، رحم الله والديك".

وعلق رواد مواقع التواصل إكس على الفيديو، فقال أحدهم:" كفو عليه ابن السعودية، هذا ديدن أهله وطبع أجداده لا غرابة، تبقى السعودية بلد الحب والكرم والوقفات الطيبة مع كل المسلمين".

وقال آخر:" هذا طبعنا و عاداتنا و سلمنا، مدري ليش الاستغراب".