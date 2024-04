شكرا لقرائتكم خبر عن بينها منطقة ألعاب للأطفال.. فعاليات أول أيام العيد على كورنيش ينبع والان نبدء بالتفاصيل

احتفالات العيد في السعودية

الدمام - شريف احمد - تستعد مناطق المملكة، بفعاليات متنوعة للاحتفال بعيد الفطر المبارك.وضمن برنامج "عيد ينبع 1445.. عيّد بين أهلك وناسك"، تقيم بلدية ينبع فعاليات متنوعة خلال عيد الفطر.وتقام على كورنيش ينبع ابتداءً من أول أيام العيد، متضمنة مسرحًا للأطفال، وأركان التحدي للكبار والصغار. This is a Twitter Statusتدعوكم لحفل معايدتها This is a Twitter Status ١٤٤٥هـ This is a Twitter Statusأول أيام عيد الفطرإبتداءً ٥:٣٠ عصراًخيمة البلدية كورنيش ينبع- فعاليات الحفل• مسرح الأطفال• اركان التحدي للكبار والصغار• منطقة ألعاب للاطفال• شخصيات كرتونية• فرق شعبية ينبعاوية This is a Twitter Status— بلدية محافظة ينبع (@mun_yanbu)يضاف إلى الفعاليات أيضا منطقة ألعاب للأطفال، وشخصيات كرتونية، ومشاركة فرق شعبية تؤدي ألعابًا شعبية متنوعة.ودعت بلدية ينبع الجميع للحضور من الساعة الخامسة والنصف عصراً، ضمن احتفالات العيد بمحافظة ينبع.